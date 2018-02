Falcon Heavy u svemir ponio Teslu - što će se dogoditi s autom?

Svijet, Zanimljivosti

Muskova sirena

SpaceX je jučer u svemir uspješno lansirao svoju veliku letjelicu Falcon Heavy, a jedini teret kojeg nosi je Teslin kabriolet Roadster, točno na vrhu letjelice (vlasnik i SpaceX-a i tvrtke Tesla je Elon Musk). Nakon što je preživio lansiranje, Tesla bi mogao doći preblizu Marsu pa da ga njegova sila privuče i razbije o svoju površinu, iako je to manje vjerojatno jer je Falcon Heavy malo predobro letio pa je otišao u višu orbitu, u asteoridni pojas između Marsa i Jupitera . Vakuum bi mogao biti problem ako SpaceX-ovi inženjeri nisu ispraznili gume na kotačima, sredstvo za pranje vjetrobranskog stakla i zračni jastuk. Nadalje, kao u nekom filmu, oko Roadstera će letjeli mnoštvo mikrometeorita. No, najjača sila koja stoji pred Roadsterom je - radijacija, od koje nas na Zemlji štiti jako magnetsko polje. Svi organski materijali bit će podložni propadanju od raznih radijacija na koje će auto naletjeti, no nije riječ samo o dijelovima životinjskog porijekla poput kože, nego o plastici i ugljičnim vlaknima koji će se zbog radijacije raspadati kao da ih je netko razrezao nožem. Pod utjecajem Sunca ovaj će proces biti još brži, vjerojatno će potrajati oko godinu dana; što je više nego što je ijedan auto vozio svemirom, ne!?!