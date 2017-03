Feminističko pitanje: Treba li Wonder Woman imati dlake ispod pazuha?

Društvo, Film, Svijet

Gillette, za najbolje u Amazonki

Na ljeto u kina dolazi novi DC Comicsov film Wonder Woman , o superjunakinji koja, a što bi drugo, spašava svijet, no prije filma krenula je rasprava o tome treba li ona imati dlake ispod pazuha jer su glumici Gal Gadot u filmu uklonjene (i to vrlo uočljivo, kao da su izbrisane iz filma nakon snimanja). S obzirom da Wonder Woman živi na otoku, pa još okružena isključivo ženama, može se pretpostaviti da joj ne bi palo pamet da uklanja dlačice, a News.Mic se pita, potaknut ovim, je li opis Wonder Woman u filmu feminističan, ili uopće realističan. Forbes poziva na dlakavost u ime feminizma, a National Review argumentira da je Wonder Woman ovako golišava i bezdlaka nacrtana i u stripu pa preporučuje kritičarima da si nacrtaju nešto dlakaviju superjunakinju... Ovdje trailer.