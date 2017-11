Filmska kritika: 'Battle of the Sexes' - jednakost, cirkus i solidan biografski film

Film, Svijet

Kritični pogodak

Teniski meč između tada 29-godišnje Billie Jean King koja se nalazila u svjetskom vrhu i veterana Bobbyja Riggsa odigran 1973. postao je najgledaniji teniski meč u povijesti, a novi film 'Battle of the Sexes' snimljem o tom meču okupio je zvjezdanu ekipu. Glavne uloge tumače Emma Stone i Steve Carrell, režiraju redatelji 'Little Miss Sunshine', scenarij je napisao autor 'The Full Monty'. Teme filma su zapravo borba za jednakost žena i Riggsov medijski cirkus, a rezultat solidan biografski film, piše Monitorov Marko Stojiljković. » Monitor.hr