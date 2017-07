Filmska kritika: 'Muškarci ne plaču' - hrabar i odlično montiran

Film, Svijet

Od Vardara do Karlovyh Vara

"Hrabar i odlično režiran film, baziran na čvrstom scenariju i vrsnoj montaži", piše Monitorova dopisnica s filmskog festivala u Karlovym Varyma Marina Richter o 'Muškarci ne plaču' redatelja Alena Drljevića o vojnicima iz ex-Yu ratova. Pogledala je i ostale nagrađene filmove - slovački 'Little Crusader' o dječaku koji ide u križarski pohod, američki 'Keep The Change' o autističnom bogatašu, 'The Line' o mafiji na granici Slovačke i Ukrajini. Sve jedan film bolji od drugog, kaže kritičarka. » Monitor