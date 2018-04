Filmska kritika: 'Ready Player One' - dobar novi Steven Spielberg

Film, Hrvatska

Kritični pogodak

"'Ready Player One' će svakako obeležiti 2018. godinu kao jedan od većih 'crowd-pleasera' i kao možda poslednji smisleni film pod-žanra na umoru – 'young adult' distopije... Film izgleda odlično sa svojom animacijom, i to u 3D, šaren je, dinamičan i akcija retko prestaje", piše Monitorov kritičar Marko Stojiljković o novom filmu Stevenu Spielberga koji se ovdje "pita nije li i on svojim kultnim delima doprineo uspostavi nekog virtuelnog sveta koji menja realni". Film igra u hrvatskim kinima. » Monitor.hr