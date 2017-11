Filmska kritika: 'Skrivena ljubav', sočna i slatka kao kriomice ubrana marelica

Film

Sa ZFF-a

Jednom davno postojao je jedan mladi vitez koji je bio smrtno zaljubljen u lijepu princezu. Danima se borio sa svojim osjećajima, pitajući se je li bolje nešto reći ili umrijeti? (Is it better to speak or to die?) Elio je odlučio zaroniti u rijeku žudnje koju je osjetio prema Oliveru. Ni jedan ni drugi nakon toga neće biti isti... Skrivena ljubav prikazuje se na ZFF-u. Cijela kritika ovdje . Jedan isječak iz filma ovdje