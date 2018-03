Filmska kritika: 'Smrt Staljina' - urnebesna politička farsa

Film, Hrvatska, Svijet

Kritični pogodak

Politička farsa 'Smrt Staljina' je punokrvna komedija naravi koja skreće u komediju situacije, pa čak i u “slapstick”, redatelja Armanda Iannucca, trenutno najvećeg majstora kulturne i političke satire i farse - on stoji iza lika Alana Partridgea, serija 'The Thick of It' i 'Veep', dok je njegov prethodni film 'In the Loop' slika i prilika uspjele političke farse, osvrće se Monitorov kritičar na novi film u hrvatskim kinima. Hvali i glumce: "Iannucci je imao na raspolaganju sjajne glumce sa obe strane Atlantika i pušta ih da govore svojim prirodnim akcentima, pa tako Hruščov zvuči kao muljator iz Brooklyna, Staljin govori 'cockney' slangom kao kakva londonska baraba, a Berija pravilnim engleskim... Pripremite se za urnebesni obračun tokom trodnevnog mimohoda, na sahrani i odmah posle". » Monitor.hr