Filmska kritika: 'Što će ljudi reći' - opasno banalan prikaz sudara kultura

Film, Svijet

Kritični pogodak

'What Will People Say' je novi film norveške redateljice Iram Haq koji govori o tinejdžerici pakistanskog podrijetla u Norveškoj koju otac pošalje na preodgoj u Pakistan nakon što je ulovi s dečkom u sobi. Monitor kritičar Marko Stojiljković potražio je razloge na topli prijem na koji 'What Will People Say' nailazi od strane kritike i publike širom svijeta, jer njemu je "film prepun naoko bezazlenih klišea i nastavljač trendova serviranja imigrantskog 'misery porna' po 'istančanom' ukusu zapadnjačke publike". » Monitor