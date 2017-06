Filmska kritika: 'The Monster' - sve samo ne običan horor

Film, Svijet

Kritični pogodak

"'The Monster' je sve samo ne običan, 'run of the mill' horor film... nego od one sorte u kojoj je manje reč o monstrumu i teroru koji isti čini, već o likovima koji nisu baš nevine žrtve... Naslovni monstrum je očito metafora koja jednako vešto gađa i pogađa neodgovorno roditeljstvo sa jedne strane i (pred-)tinejdžerski angst sa druge", piše Monitorov kritičar Marko Stojiljković o novom hororu u kojem majka i kći zapnu automobilom usred šume nakon što udare u vuka. 'Čudovište' igra u hrvatskim kinima. » Monitor