Filmska kritka: 'Sav novac svijeta' - inteligentan, intrigantan i kompleksan

Film, Hrvatska

Kritični pogodak

"'All the Money in the World' je primer majstorije i dokaz da Ridley Scott itekako zna da napravi inteligentan, intrigantan i kompleksan film" piše Monitorov filmski kritičar Marko Stojiljković o krimiću prema istinitoj otmici unuka Paula Gettyja, tada najbogatijeg čovjeka na svijetu, koji, kao poznati škrtac, odbija mafijašima platiti odštetu. Film igra u hrvatskim kinima . Inače, glavni lik je prvo glumio Kevin Spacey, no nakon njegovih skandala, film je dosnimavan s Christopherom Plummer, a upravo glumci su razlog zašto je 'Sav novac svijeta' "ne samo dobar, nego i izuzetan film... vrhunska gluma sjajno izabranih glumaca". » Monitor.hr