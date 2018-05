Hrvatska

Financial Times objavio analizu situacije u Agrokoru, no kako se članak plaća, Index prenosi cijeli prevedeni tekst. "Hrvatski sud u konačnici će presuditi postoje li računovodstvene nepravilnosti ili čak prijevare u slučaju Agrokor. Todorić poriče zločine i podigao je žalbu na nedavni nalog britanskog suda. No, ono što je stvarno srušilo Agrokor bilo je krivo upravljanje... Za Agrokor i regiju, čak i u razdoblju pojačanih tenzija između Istoka i Zapada, prave odluke o zaštiti poslovanja važnije su od nacionalnosti glavnih dioničara Agrokora."