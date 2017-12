'First They Killed My Father': Iz četvrtog pokušaja pun pogodak Angeline Jolie

Film

Kritični pogodak

"Predvidljivost scenarija do granice spoilera neće se odraziti na kvalitet filma jer centralno pitanje nije vezano za nova saznanja, već za to kako je priča ispričana, u čemu se Angelina Jolie iskazala kao sveža autorica sa osećajem za detalj i autorskim izrazom vrednim svakog poštovanja. U filmu nema jeftinih, direktnih šokova poput inflacije grafičkog nasilja, a pretnja je uvek tu negde. Umesto toga ona ostaje verna dečijoj perspektivi svoje junakinje koju koristi kao iskrenog, ali nepouzdanog naratora koji ne razume uvek šta se oko nje dešava", piše Marko Stojiljković o novom filmu Angeline Jolie First They Killed My Father