Francuska ministrica: Za dobacivanje na ulici - 5.000 eura globe

Budi muško - odšuti!

Marlène Schiappa je nova francuska ministrica spolne jednakosti, bivša blogerica i spisateljica te najmlađa osoba u vladi Emmanuela Macrona (a i on je s 39 mladić u ponajboljim godinama). Kaže ona da će joj prvi zadatak biti borba protiv seksualnog zlostavljanja na ulici, one vrste kad muškarac hoda iza žene i dobacuje joj što muškarci ne vide kao veliki problem, dok se žene osjećaju "prljavo". Kaže ona da bi globa od 5.000 eura za ovakvu vrstu zlostavljanja bila dobar način odvraćanja. Vezano za ovo planira se baviti i problemom minimaliziranja i pronalaženja izgovora za silovanje. U planu joj je i pozabaviti se razlikama u plaći muškaraca i žena gdje će tvrtkama ponuditi da predlože rješenja, a one koje budu odbile će javno prozvati. » Guardian