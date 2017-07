Frljić: Ja sam u Hrvatskoj stranac

Celebrities, Hrvatska, Kultura

Stranac u stranoj zemlji

"Ja sam i u Hrvatskoj stranac. Uvijek sam bio tretiran kao stranac, davali su mi to na različite načine do znanja otkako sam stigao", objašnjava Oliver Frljić u intervjuu za Jutarnji zašto radi u inozemstvu. "Moje predstave žele izaći iz striktno kazališnog okvira i preliti se u širi društveni prostor. To se dogodilo, znam kako to radim i imam potrebu vidjeti kako dalje, kako razvijati dalje svoj kazališni jezik. Ne bih htio kao neki moji kolege 20, 30 godina drviti po istom, meni samome treba biti izazov ono što radim", komentira provokaciju u svojim predstavama.