Film, Hrvatska

Seks, nasilje i poznati

Nakon loše primljenog prvijenca Zbog tebe , Anđelko Jurkas ponovo snima film. Zove se Fuck Off I Love You i u njemu se pojavljuju brojni poznati glumci, voditeljice, kao i glazbenici poput Hladnog piva, Tončija Huljića i Nine Badrić. Film navodno obiluje seks scenama ( trailer ). » 24sata