Gejmeri su sportaši nove ere: Mjesečno zarađuju preko 200 tisuća kuna!

ICT

Naprežu očne mišiće

Iako DOTA 2 prednjači po visini nagradnog fonda na jednom turniru, no pozamašne svote vrte se i u drugim e-sport igrama. Igra League of Legends (LoL) ističe se po uređenom ligaškom sustavu imena League of Legends Championship Series (LCS), unutar kojeg je svakom igraču uz smještaj i hranu osiguran i minimum od 12.500 dolara po polugodišnjoj sezoni. Ukupna plaća mnogo je veća od toga - spekulira se da prosječni igrač zaradi oko 30.000 dolara mjesečno kada se na plaću dodaju i sponzorski bonusi te prihodi od streamanja, piše Index o sve popularnijoj pojavi e-sportaša.