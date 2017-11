Globalni box-office: 'Justice League' zaradio 281 milijun dolara

Film, Svijet

Herojska blagajna

Super-herojski film 'Justice League' u kojem se skupa bore Wonder Woman, Batman i Superman i drugi super-heroji zaradio je u svom prvom vikendu prikazivanja u svijetu 281 milijun dolara (96 milijuna u SAD-u, 185 u ostatku svijeta), no Warner Bros je očekivao više. Ovo je najslabije otvaranje nekog filma iz divizije Extended DC Universe i prvo ispod 100 milijuna dolara, a jako je bio skup - procijenjena cifra ide do 750 milijuna dolara ( Deadline ). Razlozi za slabiju zaradu od očekivana su loše kritike i loš trailer , a već se priča o odustajanju od franšize Justice League ( Telegraph ).