Godinu dana bez dezodoransa

Internet

No sweat

Dezodoransi su neizostavni dio higijenskih rituala za većinu ljudi. Prema istraživanjima, ljudi u prosjeku potroše od 4 do 5 dezodoransa godišnje, no postoje i oni koji smatraju da je njihovo korištenje štetno za zdravlje. You Tube bloggerica Elyse Brautigam prestala je koristiti dezodorans iz straha da se njegovo korištenje može povezati s nastankom raka dojke. Također je promijenila i prehranu, te je primijetila da njen znoj nema neugodan miris ( video ). » Express