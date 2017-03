Google i problem krivih izvora

Internet

Glupa pitanja, glupi odgovori

U svojim počecima Google nije odgovarao na pitanja, već nudio listu web stranica koje bi mogle ponuditi odgovore. No onda su skužili da ljudi ne žele sami istraživati, već žele brzi odgovor, tako da se posljednjih pet godina koncentriraju upravo na to. No dok u nekim slučajevima to bude vrlo korisno, u drugima kao rezultati na vrhu isplivaju upitni izvori i potpuno krive informacije. Jedan od zabrinjavajućih primjera bio je upit 'Jesu li žene zle', na što je Google nudio istaknuti odgovor kao svaka žena u sebi ima malo prostitutke. The Outline otkriva kako se u Google rezultatima mogu naći i lažne informacije kako je, kao i da sprema državni udar, a navodi i kako je dosta američkih predsjednika bilo u Ku Klux Klanu.