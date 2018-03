Google izbrisao linkove na 2,4 milijuna stranica o Europljanima

Internet, Svijet

Nema na Googleu - ne postoji

Europljani su od 2014. do 2017. zatražili i dobili od Googlea brisanje rezultata pretraživanja za 2,4 milijuna stranica. Europski sud pravde donio je 2014. presudu popularno nazvanu right to be forgotten , odnosno "pravo na zaborav" gdje Google mora iz tražilice brisati URL-ove sajtova koji su "netočni, neadekvatni, irelevantni ili pretjerani" (Google ne briše stranice, samo uklanja linkove iz pretrage). Veliku većinu od 89% ovih zahtjeva Googleu su uputili pojedinci, a tek ostatak tvrtke i udruženja, dok se najčešće tražilo uklanjanje profesionalnih informacija, u 24% slučajeva. Inače, Google ne briše sve što ljudi traže - odobrili su brisanje u 43% zahtjeva. Googleov izvještaj o ovome. » Mashable