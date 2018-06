Google: Nećemo više pomagati Pentagonu u razvijanju umjetne inteligencije

Moralno lutanje

Iz Googlea kažu da neće obnoviti ugovor sa Pentagonom na razvoju umjetne inteligencije. Rezultat je to snažnog protivljenja zaposlenika Googlea tom projektu, određeni broj je dao otkaz, a 4000 zaposlenika je potpisalo peticiju protiv projekta američke vojske pod nazivom Maven. Ugovor je vrijedan 10 milijuna dolara, ali je mogao dovesti do mnogo veće suradnje između Googlea i Pentagona. Usput, Google je nedavno uklonio sa svog Kodeksa ponašanja ( Code of Conduct ) svoj 18 godina stari moto "don't be evil". BBC