Google predstavio Chat, servis koji bi trebao zamijeniti SMS

Google je potiho radio sa svim najvećim svjetskim mobilnim operaterima da prihvate tehnologiju koja bi zamijenila SMS, jer telefoni na Androidu nisu baš najbolji za pisanje poruka. Nova Googleova tehnologija zove se "Chat", bazirana je na standardu nazvanom "Universal Profile for Rich Communication Services", no nije samo aplikacija za pisanje poruka, nego jedan komplet mogućnosti uključujući čitanje računa, prikazivanje fotografija i videa u punoj rezoluciji, grupne poruke itd. Ono što je važno je da bi Chat bio samostalni, a ne Googleov servis, u skoroj budućnosti bi trebao biti uključen većini ljudi, a onima čiji telefon ne bude podržavao novu tehnologiju poruke će biti transkriptirane u SMS. » The Verge