Glazba

Goran Bregović našao se na popisu 101 umjetnika koje bi svi trebali čuti prije nego što umru. Knjigu 101 Artists to Listen to Before You Die popraćenu lijepim ilustracijama napisao je Ricardo Cavalo. Bregović je u knjizi mjesto našao uz neke od najvećih poput Mozarta i Bacha, ali i Elvisa Presleyja, Björk, Nirvane, Amy Winehouse i ostalih. » Index