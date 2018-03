Gotovine u optjecaju 2% više nego 2000. godine

Gospodarstvo

Od 2000. godine do danas vrijednost gotovine u optjecaju porasla je sa 7% vrijednosti gospodarstva na devet posto. Općenito gledajući, u većini država primjetan je rast gotovine u optjecaju, a to je najviše izraženo u Hong Kongu i Japanu gdje je vrijednost gotovine porasla za 9, odnosno 7% vrijednosti BDP-a. Dio objašnjenja zašto gotovina ne gubi na važnosti leži u tehnologiji. Naime, dok se s jedne strane razvija infrastruktura za bezgotovinska plaćanja, razvija se i infrastruktura koja podržava korištenje gotovine. To prije svega vrijedi za bankomate koji sada imaju niz novih funkcija, poput primanja depozita.