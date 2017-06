Lifestyle, Zanimljivosti

Težak planet

Gotovo svaka treća osoba na svijetu ima prekomjernu težinu ili je pretila, a među njima je sve više djece. Stopa pretilosti udvostručila se od 1980. u više od 70 zemalja i porasla je u većini drugih država, stoji u studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu New England Journal of Medicine koja je obuhvatila 195 zemalja od 1980. do 2015. Godine 2015. prekomjerna težina pogađala je 2.2 milijarde djece i odraslih. Oko 700 milijuna njih, uključujući gotovo 108 milijuna djece, bilo je pretilo. » Mirror