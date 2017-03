Gradnja mostova u Hrvatskoj: Kod Svilaja kamen-temeljac, kod Čiova odgođen završetak

Gospodarstvo, Hrvatska

Briselski novci, balkanski građevinci

Još prošle godine odgođen je završetak gradnje mosta Trogir-Čiovo , a trebao je biti završen u lipnju ove godine. No, HC poručuje da most ne da neće biti gotov do novog roka, nego niti ove godine. Gradi ga Viadukt, a financira EU. S druge strane države, kod Svilaja, krenula je gradnja mosta preko Save koji će biti dio autoceste Budimpešta-Sarajevo-Ploče ( ovdje HAC-ova karta dionice oko mosta). Troškove izgradnje podijelit će Hrvatska i BiH, a 90 milijuna eura dat će EU.