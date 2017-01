Grafiter Lunar: Radi ako misliš da možeš nešto promijeniti

Društvo, Hrvatska, Kultura

Looney walls

"Ako misliš da imaš nešto reći, onda je važno to i reći. Ne možeš nositi u sebi nezadovoljstvo. Zato ja komentiram stvari crtežima, nastojim pritom biti poticajan, a opet smislen, prihvatljiv. Naravno, mora biti i neka zezancija", kaže zagrebački grafiter Lunar u lijepom intervjuu Jutarnjem . "Od svakog čovjeka, svake knjige, svakog filma, svakog putovanja možeš nešto naučiti, neko dobro zrnce ostane. Bitno je te kockice, ciglice ili kako god to nazvali koristiti, negdje pospremiti u sebi i u nekom će se trenutku to ispoljiti", kaže i poručuje - "treba djelovati ako misliš da nešto možeš promijeniti, popraviti i na taj način utjecati na tuđe živote". Ovdje njegovi radovi.