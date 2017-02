Grmoja: Slučaj Barišić treba se još proanalizirati

Hrvatska, Politika

Analizatori

"Oporba se nije pripremila za raspravu. Njima je cilj bio da se destabilizira vlada i da se Most i HDZ sukobe. Odlučili smo da nećemo sudjelovati u raspravi i to je bilo dobro. Mi nismo zaključili ovu priču, mi nismo dali povjerenje Barišiću, ali nismo htjeli sudjelovati u unaprijed pripremljenom igrokazu u kojem se Most htjelo predstaviti kao destabilizirajući faktor. Mi želimo da se taj slučaj ispita. Ako sveučilište u Augsburgu potvrdi da je riječ o autoplagijatu, mislim da će i premijer shvatiti da je to preveliki teret za ovu vlade", rekao je Nikola Grmoja iz Mosta gostujući u emisiji Nedjeljom u 2. » 24sata