GSS crnim humorom spašava živote, a zaradili i nominaciju za nagradu

Društvo, Hrvatska

Crno brdo

"Da li ste se u ovim hladnim danima čuli sa svojom rodbinom treće životne dobi, naročito samcima, a da nema veze s nasljedstvom?", posljednja je u nizu GSS-ovih crnohumornih obavijesti, a Novi list je kao autora pronašao Christiana Nikolića, informatičara i vodiča potražnih pasa, koji je davno radio u reklamnoj agenciji. On je autor i lanjske kampanje Dear tourist kojom je GSS molio turiste da se suzdrže od plivanja noću do najbližeg otoka i od snimanja "glupih selfija". Nikolić objašnjava da "današnji mladi ljudi – populacija koja sve češće odlazi u brda i prirodu, uglavnom crpe informacije s društvenih mreža, služe se aplikacijama na mobitelu, stalno su na wifi-ju... Danas postoji mogućnost da službe direktno komuniciraju s ljudima na terenu i smatram da to treba iskoristiti". HGSS je ove godine kao prvi kolektiv nominiran za nagradu Hrvatskog komunikatora godine