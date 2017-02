Gubitak bogatstva često se svede na jedno - obitelj

Društvo, Svijet

Se bu z menom v grob!

Bogatstvo američke pivarske obitelji Stroh , na njenom vrhuncu u 1980.-ima iznosilo je 9 milijardi dolara (u današnjoj vrijednosti), a danas je većina tog novca - nestala. Frances Stroh, kći Erica Stroha koji je u osamdesetima do vrhunca doveo obiteljsku tvrtku i njenu proizvodnju piva, odvažila se na rijedak korak u tajnovitom svijetu američkih bogataša - objavila je iznenađujuće intimni opis pada obitelji u knjizi Beer Money: A Memoir of Privilege and Loss . Puna razotkrivajućih detalja, gđa Stroh opisuje raspad obitelji potresene alkoholom i drogom, pad pivarskog posla te pad Detroita, doma piva Stroh. New York Times se osvrće na knjigu i dijagnosticira glavni uzrok propasti bogatsta - obitelj!