Pogodi srce - pa ga pojede!

Akcijska zvijezda Liam Neeson, klasični grubijan, u komičnom showu 'The Late Show With Stephen Colbert' glumi boga ljubavi Kupida u audiciji. Ima luk i ljubavnu strijelu, odjeven je baš slatko, ali ne može si pomoći i ne biti - on: "Ako se vas dvoje na zaljubite, pronaći ću vas i pronaći ću status vaše veze u - 'komplicirano je'". » YouTube