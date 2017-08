Hakiranje pomoću popularnih pjesama preko pametnog TV-a

ICT, Svijet

Billy Jean is my hacker

Telefoni, pametni TV-i i bilo koji drugi uređaji koji imaju zvučnike i mikrofon mogu poslužiti hakerima kao sonarni bug koji je u stanju pratiti korisnikov položaj u prostoriji, kako su to pokazali istraživači s University of Washington ( studija ovdje). Oni su hakirali u znanstvene svrhe, samo da pokaže da se to može, a u njihovom slučaju sistemom CovertBand emitirali su visoke sonarne signale skrivene u popularnim pjesmama - iskoristili Michaela Jacksona, Justina Timberlakea i 2Paca - i onda snimali korisnike pomoću mikrofona u telefonima i pametnim TV-ama kako bi odredili aktivnosti tog korisnika. Naravno, tko hakira mikrofon na pametnom TV-u ili računalu može i prisluškivati tog korisnika. » Fast Company