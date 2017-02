Hasanbegović: Nisam glasovao za Bačića jer je sve to neozbiljno

Hrvatska, Politika

Buntovnik sa razlogom (protiv)

"Saznao sam to kad i svi hrvatski građani. Onda su nam u 14 sati, pola sata prije glasovanja u Saboru, na Klubu zastupnika HDZ-a i službeno rekli da je Bačić naš kandidat. Izrazio sam tada nezadovoljstvo načinom odabira. Nisu mi važna imena nego me smeta taj obrazac prema kojem se hrvatska politika vodi, evo, već 25 godina. Netko će reći što se ja tu bunim budući da se oduvijek tako radilo, ali jednostavno ne želim u tome sudjelovati. Sve je to neozbiljno, rekao je Hasanbegović pojašnjavajući zašto je odbio sudjelovati u glasovanju o glavnom ravnatelju HRT-a. » Novi list