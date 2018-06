HDZ je i na službenoj web stranici počeo rat s predsjednicom

Politika

Ako nema kruha daj bar igara

Hadezeovci su objavili svoj vlastiti članak na svojoj stranici koji su jučer mnogi imali pod naslovom " Malo me čudi da predsjednica hvali ekipu kao što je Most - Valjda želi proširiti svoju izbornu bazu!? " Autor članka komentira predsjedičin istup kao "začudni", "grmojevski", a mostovce naziva "destruktivcima". Premijer se doima isto začuden predsjednicom pa ju stalno spominje: "Ako je netko stalno među ljudima, onda smo to mi. Uostalom, na sjednici Vlade koju smo održali upravo u Osijeku, otkud se javila predsjednica, donijeli smo Gradu i Osječko-baranjskoj županiji projekte vrijedne milijardu kuna."