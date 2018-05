Henry - seksualni robot koji će s ženama razgovarati i maziti ih

Svijet, Zanimljivosti

Jer je savršenog muškarca teško pronaći

Henry je seksualni robot koji će razgovarati sa svojim vlasnicama o njihovom danu, mazit će ih, voljeti ih i voditi ljubav s njima (ako se to tako može nazvati), piše Wired o sexbotu tvrtke RealBotix koja već 21 godinu proizvodi seksualne lutke. Ova je drugačija, pametna, a namijenjena je ženama jer one trenutno kupuju vrlo malo seksualnih lutaka - manje od 10% prodanih seksualnih lutaka ode ženama ili parovima. Ovaj pametni seks-lutak Henry trebao bi to promijeniti, ide u prodaju sljedeće godine i koštat će oko 12.000 dolara.