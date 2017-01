HEP: Struja je pojeftinila, možete platiti 10% manje

Gospodarstvo, Hrvatska, Zanimljivosti

Ostane za skuplju birtiju

Od 1. siječnja snižen je PDV na isporuku električne energije s 25 na 13 posto, a svima koji su to do 4. siječnja zatražili HEP šalje nove uplatnice. Tko nije, pri plaćanju već pristiglih uplatnica može uplatiti 10% manje, poručuju iz HEP-a. Od Nove godine i jedna administrativna promjena - krajnji kupci na niskom naponu koji imaju ugovor s nekim od tržišnih opskrbljivača te su do sada plaćali dva računa, jedan za korištenje mreže (mrežarinu) i drugi za električnu energiju, ubuduće će dobivati jedinstveni račun.