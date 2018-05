Zagreb

Svijet fantazije

Prošlog je petka u Tkalčićevoj ulici 34 otvoren novi dućan Here be dragons , koji se predstavlja kao ultimativno mjesto za geekove. Isti već neko vrijeme radi u Splitu, ali je više fokusiran na Game of Thrones. U zagrebačkom dućanu, osim stvari iz GoT-a, u ponudi su predmeti iz Harryja Pottera, Gospodara Prstenova, steampunka, raznih SF franšiza... » Telegram