Hladnoća pojela povrće - kilogram zelene salate 50 kuna

Gospodarstvo, Hrvatska

Ledena juha

Zbog hladnoće, snijega, vjetra i kiše nastradalo je povrće u Dalmaciji, pogotovo zelena salata, blitva, špinat, mrkva, celer, peršin, poriluk zbog čega bi cijene povrća mogle rasti između 25 i 40 posto. Osim što ove sezone neće biti povrća iz Neretve, neće pomoći ni uvoz jer je slično loše vrijeme bilo i u zemljama izvoznicama - Španjolskoj i Italiji. U Zagrebu ili Osijeku za kilogram salate valja izdvojiti i do 50 kuna, no Stjepan Horvat iz predsjednik Zajednice povrćara grada Zagreba kaže - "ako netko želi jesti zelenu salatu umjesto kiselog povrća koje ima, onda neka to i plati". » T-Portal