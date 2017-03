"Hoće li Plenković postupiti kao Vučić?"

Hrvatska, Politika

Andrej poput Aleksandra?

"Hoće li Andrej Plenković postupiti poput Vučića i objasniti Kolindi Grabar-Kitarović da, zbog važnosti da HDZ zadrži Pantovčak, upravo on mora ući u predsjedničku utrku? Ti su izbori za nešto manje od tri godine, a predsjednica će se do tada svojim ekstravagantnim ponašanjem temeljito diskreditirati i doista je pitanje može li osvojiti i drugi mandat, ako će za njega nakon svega uopće imati volje. To je, znači, Plenkovićeva šansa da se makne s političke vjetrometine", komentira Dražen Ciglenečki. » Novi list