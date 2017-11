Hoda od Patagonije do Aljaske, već došao do SAD-a

Svijet, Zanimljivosti

Hod grande

Bivši američki vojni rendžer Holly Harrison na impresivnom je putovanju - hoda od Patagonije do Aljaske, što je 24.000 kilometara. 57-godišnjak je krenuo iz Ushuaije u Argentini 17. prosinca 2016., prešao je dosad 12 država kroz Južnu i Srednju Ameriku, a 3. studenog ušao je u SAD te ide za Prudhoe Bay u Aljasci kamo misli doći najesen iduće godine. Ako uspije bit će prvi koji je ovaj hajk prešao cijeli bez prekida, u 20 mjeseci, prije njega to je uspjelo još dvojici - Britancu Georgeu Meeganu za 6,5 godina i istraživaču Karlu Bushbyju za 7, ali oni su prekidali svoje hodanje. Kaže Harrison da su još neki pokušavali ovu avanturu "ali obično ne završe jer se zaljube". » Outside