Horor s temom rasizma najgledaniji u američkim kinima

Box office report

U vikendu kad se dodjeljuju Oscari rijetko koji veliki filmski naslov izađe u kina. Tako je jedina novost na box office ljestvici horor Get Out koji je na blagajnama zaradio 30,5 milijuna dolara. Naizgled uobičajena situacija, djevojka (bjelkinja) po prvi puta vodi dečka (crnca) na upoznavanje svojim roditeljima, završava kao horor jer ga zapravo vodi u sredinu neprijateljski nastrojenu prema onima drukčije boje kože ( trailer ). Film je dobio odlične kritike na Rotten Tomatoes , a oduševljen njime bio je i Chance the Rapper koji je u jednom kinu u Chicagu kupio sve karte kako bi ljudi mogli besplatno gledati film.