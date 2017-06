Istraživanja

U prolazu

Strancima koji žive u Njemačkoj najčešće se spočitava jer navodno većina živi na račun države, od socijalne pomoći. No u slučaju Hrvata u Njemačkoj to nije tako, samo ih 6,3% ili 17.275 dobiva socijalnu pomoć. To je manje i od samih Nijemaca kojih na račun države živi 7,4% ili 4,1 milijun. » Večernji