Hrvati su popili 32 milijuna kuna lijekova protiv bolova u 2017.

Hrvatska, Istraživanja

Šarene bombone

Prošle godine na recept je izdano čak 3,361.321 pakiranje diazepama (sredstva za smirenje), a za to je iz proračuna otišlo gotovo 31 milijun kuna. No to nije sve. Preko svake mjere smo trošili i alprazolame (Xanax, Helex), 2,434.400 pakiranja u novčanoj protuvrijednosti 22,6 milijuna kuna. Na recept je prošle godine izdano i 2,484.385 pakiranja ibuprofena u vrijednosti 31,6 milijuna kuna. » 24sata