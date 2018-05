Hrvatska će od EU dobiti gotovo 9 milijardi eura od 2021-2027.

EU

Ako ćemo znati napisati zahtjev

Hrvatska bi u sklopu kohezijske politike u razdoblju 2021.-2027. trebala imati na raspolaganju 8,767 milijardi eura, (izraženo u cijenama iz 2018. godine). To je obećana budućnost. U sadašnjem financijskom razdoblju od 2014-2020. godine Hrvatskoj je inače stavljeno na raspolaganje 8,6 milijardi eura. Uz to, Komisija predlaže i povećanje nacionalnog udjela u sufinanciranju programa u odnosu na EU udio. Tako se za najsiromašnije regije, koje su ispod 75 posto europskog prosjeka (Hrvatska spada u te), predlaže da se projekti financiraju u omjeru 70 posto iz europskog proračuna i 30 posto iz nacionalnog. Dosad je bilo 85:15, tako smo za Pelješki most dali samo 15 posto novaca, ubuduće će to biti 30%. » T-Portal