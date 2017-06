Hrvatska druga najskuplja europska mediteranska destinacija

Gospodarstvo, Hrvatska, Turizam

Zbilja, ko to more platit?

Ponude ljetovanja u Hrvatskoj spadaju u najskuplju ili drugu najskuplju varijantu, uglavnom u konkurenciji sa Španjolskom odnosno Portugalom, piše Jutarnji koji je usporedio ponude Neckermanna odnosno Thomas Cooka i TUI-ja u Slovačkoj i Češkoj. Dakle, hrvatski hotel sa 4 zvjezdice i all inclusive aranžmanom tjedan dana na češkom tržištu prodaje se za 800 do 900 eura, ista ponuda za Grčku je 650 eura, a Maltu 620 do 700 eura. U Španjolskoj je cijena 920 eura, ali u srpnju, dok je u Hrvatskoj riječ o rujnu. Slovacima je Hrvatska najskuplja - tisuću eura, u Španjolsku putuju za 850, u Portugal za 880, Maltu za 780 eura, a u Tursku za 450 eura.