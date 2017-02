Hrvatska u 5 godina ostala bez 57.000 radno najproduktivnijih

Gospodarstvo, Hrvatska

Posao je negdje drugdje

Od 2011. godine do danas broj hrvatskih građana u radno najproduktivnijoj dobi, od 19 do 40 godina, smanjen je za 57.000, a broj građana Hrvatske starijih od 75 godina u tom je razdoblju povećan za 35.000. Posljednjega dana 2016. godine, prema podacima HZMO-a, u Hrvatskoj je bilo 1.440.188 osiguranika, dakle radnika te 1.233.375 umirovljenika. Prema podacima UN-a Hrvatska je na osmom mjestu u svijetu po udjelu starijeg stanovništva - starijih od 65 godina u Hrvatskoj je 18%, a do 2025. godine taj će udjel iznositi čak 27%. » Glas Slavonije