Hrvatski fizičari napravili novi model svemira - ciklički

Hrvatska, Znanost

Od Velikog praska do Velikog praska

Mladi hrvatski fizičari Petar Pavlović i Marko Sossich napravili su potpuno novi fizikalni model svemira koji bi bio alternativa uvriježenom modelu Velikog praska, o čemu su objavili članak u prestižnom znanstvenom časopisu Physical Review ( ovdje ). Dvojac sa znanstveno-istraživačkom centru DESY u Hamburgu i zagrebačkog FER-a propituju mogućnost modela cikličkog svemira gdje su objasnili dinamiku prostor-vremena i materije od početka ovog svemirskog ciklusa do današnjeg stadija te predvidjeli u jednom trenutku ponovno skupljanje koje će voditi do novog ciklusa, odnosno do novog Velikog praska i tako isponova... » Novi list