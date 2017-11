Hrvatski poduzetnici koji se bave Bitcoinom

Hrvatska, ICT

Digitalna kocka

Više nitko ne može procijeniti kolika će vrijednost bitcoina biti sutra ili za tjedan dana. Poduzetnik i jedan od hrvatskih najuspješnijih poslovnih anđela Hrvoje Prpić u bitcoin je počeo ulagati prije 18 mjeseci kada mu se vrijednost kretala između 500 i tisuću dolara. "Uložio sam onaj novac koji sam čuvao za crne dane. Razmišljao sam ovako: u slučaju neke nepogode, velike nesreće, rata u Europi, od čega bih mogao preživjeti da se, primjerice, nađem u Australiji i da je jedino što imam u ruci moj mobitel? To je bio povod mojeg ulaganja. Neki visokopozicionirani ljudi velikih tvrtki prognoziraju da će bitcoin ići do milijun dolara. Osobno smatram da će ići do 100 tisuća dolara. Ako se moja predviđanja ostvare, na taj iznos ću povući svoj novac", kaže Prpić. » Jutarnji