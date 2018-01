Hrvatski tim u Tesli prešao Afriku i došao do cilja

Hrvatska, Zanimljivosti

Pijesak u kosi

Hrvatski tim Tesla došao je eletričnim automobilom do cilja relija Budimpešta-Bamako u Gambiji i time postao prvi tim koji je na ovom ili bilo kojem drugom afričkom reliju sudjelovao vozeći potpuno električni automobil, Tesla Model X. U sklopu relija obavljen je i prvi prelazak Sahare električnim autom. Team Tesla, u kojem su poduzetnik Saša Cvetojević i autor Oleg Maštruko, dobio je nagradu Media Whore of the Year za najsnažniju medijsku i mrežnu nazočnost. » Monitor.hr