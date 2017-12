Hrvoje Prpić: Predviđa se porast Bitcoina do 500.000 dolara

Hrvatska, ICT

Igra velikih brojeva

"Očekivao sam da će Bitcoin vrijediti 100.000 dolara za pet do deset godina, ali izgleda da će to biti već sljedeće godine. Prije mjesec dana oko milijun ljudi, a tad se otvaralo 30.000 računa dnevno, danas ih je 100.000 dnevno. Sad trenutno ja ne bih ušao u to. Izaći ću kad bude 100.000 dolara. Ljudi koji se razumiju u to predviđaju do 500.000 dolara", rekao je poduzetnik Hrvoje Prpić o svom ulaganju u Bitcoin u razgovoru za Pressing N1 televizije. » N1